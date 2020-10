MotoGP, 2020, Aragón: Warm-up – Surpresa Nakagami, Oliveira muito bem!

O japonês Takaaki Nakagami levou a LCR Honda ao melhor ‘crono’ numa sessão em que Miguel Oliveira chegou a rodar entre os três primeiros, terminando com 11º tempo.

A sessão começou auspiciosa para as cores lusas! Com 15 minutos decorridos, Danilo Petrucci estava no topo da tabela de tempos, na frente de Bradley Smith e de Miguel Oliveira.

Pol Espargaró entrava então nos três primeiros e, por consequência Oliveira descia ao quarto lugar. Mas o ‘aviso’ do luso estava dado – a KTM Tech3 finalmente estava a dar boas indicações.

Na entrada para os últimos 8 minutos da sessão, Alex Marquez colocava a Honda oficial na frente, seguido pela motos da SRT Petronas de Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Outra Yamaha, a de Viñales estabelece então o melhor tempo – Oliveira desce a sétimo mas continua muito rápido em pista.

A 5 minutos do final é a vez de outra Honda subir a primeiro: desta vez a de Takaaki Nakagami que passa a líder da sessão, num Warm-up tranquilo e com poucas quedas, diferente das sessões anteriores no Motorland de Aaragão.

No final e com 21 pilotos em pista Oliveira está a meio da tabela, muito perto de entrar nos dez primeiros, na 11ª posição. Tudo passa de novo a ser possível para a corrida e a esperança renasce na box da Red Bull KTM Tech3.

Nakagami, Marquez, Mir são os mais rápidos, com registos bem acima do que fizeram nos treinos livres e qualificação.

A corrida de MotoGP tem início às 14 horas de Portugal Continental no Motrlad de Aragón.

Top 10, Warm-Up, MotoGP