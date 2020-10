MotoGP, 2020, Aragón: Sempre Yamaha, Viñales de novo mais rápido no TL2

O segundo treino livre viu as Suzuki aparecer com a breve liderança de Mir, mas as Yamaha acabaram por superar tudo e todos de novo

Quartararo estava no limite da sua Yamaha desde os primeiros minutos no Treino Livre 2, em segundo com Morbidelli à frente e, mais uma vez, três Yamaha a liderar com Viñales em terceiro, e Márquez em quarto mas Dovizioso a aparecer a seguir e Zarco em sétimo a mostrar que as Ducati tinham melhorado…

Com as Suzuki em quinto, com Mir e oitavo com Rins e a Aprilia representada por Smith em nono, Oliveira estava no top 12, mas passou um longo período parado na boxe, decerto à procura de alguma afinação essencial.



Aos 19 minutos de treino, Mir saltou mesmo para a frente, a primeira vez que uma sessão em Aragón não é liderada por uma Yamaha, embora a seguir Viñales viesse ultrapassar Morbidelli para terceiro, com Bagnaia a atingir a incrível velocidade de 351,8 quilómetros hora ao fim da reta na sua Ducati Pramac, o mais rápido jamais registado em Aragón.

Pouco depois, Binder caía na curva 14 e a uns minutos do fim Fábio Quartararo regressou ao topo da sessão com um tempo de 1:48.210, mas nessa altura a maior parte dos pilotos estava na boxe à procura de ajustes e Miguel Oliveira tinha mesmo baixado para 15º.

Com a sessão a terminar com Viñales à frente depois de fazer um 1:47.771, mais de um segundo melhor que o seu tempo da manhã e mais uma vez seguido pela outras Yamaha de Quartararo e Morbidelli, incrivelmente atrás em 6º e 7º, Aleix Espargaró batia o irmão Pol na KTM!

MotoGP, TL2, Top 10