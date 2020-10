MotoGP, 2020, Aragón: Sem Márquez, será a Yamaha a dominar MotorLand?

Chegamos a MotorLand Aragón com a luta pelo título bem equilibrada e muito em jogo. Sem o campeão Marc Márquez nas contas, porém, as estatísticas e o livro de forma, apontam para a Yamaha.

O piloto da Honda ausente já venceu na pista por cinco vezes em MotoGP e conquistou cinco poles. Quartararo, no entanto, vai sentir-se bastante otimista.

A Yamaha já venceu duas vezes na pista, embora uma delas no molhado, ambas por cortesia de Jorge Lorenzo, mas o único homem que normalmente era o desafio chave está à margem, num sabático como piloto de teste da Yamaha. Maverick Viñales também estará a ter isso em conta, mesmo se Quartararo é o único com 3 vitórias, ou até mais do que uma, este ano.

O espanhol, juntamente com Mir, foi atrasado cedo em França e forçou a partir de trás para chegar ao top 10.

Aragón seria uma boa altura para o número 12 sacar outro Misano da cartola e lembrar aos restantes como pode ser rápido.

Franco Morbidelli da Yamaha Petronas SRT também vai querer recuperar de uma queda em Le Mans, que o fez perder o quinto lugar do Campeonato para Nakagami.

Mas como é que a Yamaha se vai dar na reta final?

Quando falamos na Yamaha temos também, naturalmente, de mencionar Valentino Rossi. O número 46 tem estado no pódio em MotorLand e a sua batalha de 2015 contra a agora reformada lenda do MotoGP Dani Pedrosa é um marco por si só, mas tem tido fins-de semana mais difíceis desde então.

Esta temporada, porém, a Yamaha está em alta e Rossi quer entrar na contenda. O número 46 teve três acidentes consecutivos incaracterísticos e está à procura de recuperar, e é portanto também candidato a ser o vencedor número oito…