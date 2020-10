MotoGP, 2020, Aragón: Rins vence e Mir é o novo líder

Triunfo impressionante de Alex Rins em Aragão num triplete espanhol brutal. Em segundo lugar fica Alex Marquez, e o terceiro foi Mir, agora líder despois do naufrágio de Quartararo. Oliveira termina em 16º.

Partida

Quartararo falha o arranque, Viñales sai bem, assim como Morbidelli mas é o espanhol que surge como primeiro líder.

22 voltas do final

Mir ultrapassa Miller e fica em quinto. Morbidelli é terceiro, Dovizioso também ganha posições e fica em oitavo

20 voltas do final

Viñales mantém a diferença com Fábio, leva meio segundo. Alex Rins está incrível, e depois de ganhar 7 lugares desde o início, disputa agora o segundo lugar de Quartararo.

19 voltas do final

Rins ultrapassa Quartararo! O espanhol colocou a moto por dentro. sobe ao segundo lugar seguindo na perseguição a Viñales.

18 voltas do final

Alex Marquez passa Nakagami e Miller! Incrível, o piloto de C cervera, já fica em sexto, e através do quinto quadrado de Mir – Oliveira está em 16º, atrás de Binder e Pol Esparagaró, todos motos da KTM que não se parece dar nada bem com o circuito aragonês.

13 voltas do final

Rins lidera a corrida a um ritmo impressionante. Em segundo vem Viñales, atrás Mir e Alex Marquez em quarto lugar.

10 voltas do final

Rins e Mir estão nos dois primeiros lugares, as duas Suzuki à frente de Alex Marquez – Oliveira não descola do 16º lugar na frente dos dois últimos, Iker Lecuona e Stefan Bradl.

9 voltas do final

Rins é cada vez mais um claro líder; Mir sente a aproximação de Alex Marquez que está a fazer uma corrida excepcional. Viñales é o quarto – Oliveira sobe a 15º atrás de Pol Espargaró e Binder

7 voltas do final

Andrea Dovizioso (7º) e Jack Miller (8º) são as melhores Ducati

Fabio Quartararo continua a perder lugares, fica fora dos pontos, desce a 17º e assim vai perde liderança do Mundial.

4 voltas do final

Rins continua a liderar mas passa a ter a oposição de Alex Marquez que subiu a segundo. Mir é o terceiro mas essa posição da-lhe a liderança do campeonato de MotoGP 2020.

3 voltas do final

Alex Rins não desiste de lutar pela vitória e cola-se a Rins. Por momentos vimos nele a imagem do irmão, que deve estar a delirar a ver a corrida como o seu pai nas boxes. Quem ganhará? Certamente um dos Alex….Rins ou Marquez!

Final

Rins responde bem com a Suzuki ao ataque de Marquez e vence, o #73 da Honda fica em segundo com Mir a terminar um pouco mais distante – Oliveira é 16º, na frente de Quartararo que como se previa fez uma prova a suportar as dores da queda no sábado.