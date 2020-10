MotoGP, 2020, Aragón: Quartararo na pole, Viñales e Crutchlow na primeira fila

Numa sessão verdadeiramente frenética de qualificação, Quartararo, Morbidelli e Miller partilhavam a fila da frente a cinco minutos do final, quando se deu a última saída para a pista em pneus de qualificação

A julgar pela primeira parte do treino, o francês da Yamaha Petronas estava aparentemente decidido, pela sua linguagem corporal, a lutar ao máximo pela Pole, que de facto viria a ser sua.

Um pouco atrás em nono Rins tentava ao máximo, demais talvez, porque teve um momento que salvou à justa.

Mir, Espargaró e Viñales faziam ataques ao tempo, com Aleix Espargaró também sexto mas Viñales (12) a saltar para o comando da sessão segundos depois para fazer a pole, pensava ele, e com Crutchlow a instalar-se na terceira posição com a Honda…

Porém, já com a bandeira mostrada, Quartararo viria mais uma vez a bater todos de novo, quando baixou o tempo de Viñales em 46 milésimas de segundo para finalmente fazer a pole com 1:47 076

