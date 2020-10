MotoGP, 2020, Aragón: Petrucci e Miller à Q2, Oliveira acabou em 8º

Danilo Petrucci fez uma sessão forte para lidera seguido de Dovizioso, mas Miller tinha outros planos e saltou para segundo à última hora…

Miguel Oliveira finalmente deu um gostinho do seu talento no início da Q1, ao aparecer em segundo no começo da sessão qualificativa, mas uns minutos depois já tinha baixado para 5º perante os ataques de Petrucci e Dovizioso, com Bagnaia a colocar três Ducati nos lugares da frente logo a seguir, quando Jack Miller veio para o comando da sessão.

Logo a seguir, Binder já era segundo e Oliveira sétimo, a baixar ainda para oitavo quando Zarco saltou para a quinta posição. Dovizioso, muito rápido no setor três, aprestava-se para saltar para a frente, mas ficou ainda a umas décimas de Miller a dois minutos e meio do final, com Binder a mostrar intermédios rápidos igualmente para liderar por instantes.

A um minuto e meio do fim, tudo parecia resolvido quando Petrucci e Dovizioso vieram de repente para a frente, com Petrucci a fazer a volta mais rápida de fim-de-semana a 30 segundos do final, embora Miller ainda atacasse com um excelente primeiro setor que o coloca na frente e põe Dovizioso fora da qualificação para a Q2, enquanto Miguel Oliveira passava à bandeirada em sétimo, mas Zarco vinha mais uma vez para sexto para lhe roubar uma posição, com Binder por essa altura a sair de pista para ficar completamente fora do top 12…

Miguel Oliveira acabaria atrás do seu repentinamente inspirado colega de equipa Lecuona e Petrucci e Miller passaram à Q2 perante um raro acesso de raiva de Andrea Dovizioso, que entrou na boxe atirando uma luva ao chão!

MotoGP, Q1, Top 10