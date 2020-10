MotoGP, 2020, Aragón: Oliveira em 16º, “à procura de soluções”

Num Aragón que nunca favoreceu a sua procura de tração na traseira da KTM RC 16, Miguel Oliveira acabou em 16º “uma corrida difícil.”

O resultado representa um progresso de apenas duas posições em relação ao seu lugar na grelha, Miguel ultrapassou inicialmente dois concorrenmtes na volta de arranque, e cherai a andar em 15º, mas quando começou a sentir dificuldades de tração ainda maiores, recuou, acabando mesmo atrás do colega Iker Lecuona, invulgar para o Português, que confessou ter tido uma corrida difícil, explicando um pouco os problemas sentidos, quando afirmou:

“Foi uma corrida bastante difícil, senti-me mais competitivo na primeira parte até perceber que não tinha mais pneu traseiro, sobretudo do lado esquerdo.

O pneu terminou muito rápido e comecei a perder tempo. Foi mesmo muito difícil para mim terminar a corrida.

Todo o fim-de-semana temos vindo a sofrer um pouco com esta situação e de facto, para a corrida, não conseguimos encontrar uma solução evidente.

Isso deixou-nos sem opção nenhuma de lutar por posições competitivas.É algo que temos que analisar, vamos ter tempo agora de fazer o resumo das informações todas e decidir o que fazer com a moto, para me ajudar um pouco mais a batalhar por posições que sejam mais de acordo com o que eu sei que consigo e que quero dar à equipa…”