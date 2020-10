MotoGP, 2020, Aragón: Oliveira 17º em sessão difícil

O piloto da KTM Tech3 ficou apenas em 17º, apesar de rodar mais rápido que de manhã

Depois de passar longos períodos na boxe, tendo inicialmente selecionado um pneu macio à frente e um médio atrás, mesmo quando saiu para a pista no fim da sessão para duas voltas ao ataque com a escolha de dois pneus macios, Oliveira ficou pelo 17º lugar a 1,437s do mais rápido Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy).

Com o TL3 de amanhã de manhã certamente a voltar a trazer temperaturas inferiores, Miguel Oliveira arrisca falhar a passagem direta à Q2 que tem conseguido ultimamente, e comentou isso mesmo quando disse:

“Foi uma de sexta-feira de condições complicadas…

Durante a sessão da manhã andámos, mas com muita dificuldade em aquecer o pneu dianteiro, de resto tal como todos os outros pilotos…

Conseguimos fazer à tarde uma boa sessão, no entanto, longe do nosso objetivo. Ainda temos muito para melhorar na moto, na ciclística.

Sabíamos que esta tarde ía ser muito renhido porque iria ser o mais próximo das condições da qualificação possível.

Amanhã não sabemos se teremos condições para melhorar o tempo, mas ainda temos bastantes coisas para trabalhar e melhorar na moto…

Sinto que posso melhorar bastante e é isso que vamos tentar fazer amanhã!”