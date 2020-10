MotoGP, 2020, Aragón: Nervos à flor da pele na Ducati

Dovizioso não é um piloto que fica nervoso e já o provou muitas vezes, mas ontem, parece ter perdido a paciência quando viu que estava fora do Q2 depois de Petrucci aproveitar a sua aspiração.

Andrea Dovizioso ainda está a disputar o Campeonato do Mundo de MotoGP. A cinco corridas do final do mundial é o terceiro, a 18 pontos atrás do líder Fabio Quartararo. Dovizioso não é um piloto que fica nervoso e já o provou muitas vezes, mas ontem parece ter perdido a paciência. Foi visto na sua box a jogar furioso as tirar as suas luvas na box assim que viu que estava fora do Q2, partindo hoje do 13º lugar na corrida para o Grande Prémio de Aragão.

O que aconteceu com essa reação incomum? As coisas não parecem bem na Ducati e faz sentido. Nenhum dos atuais pilotos vai continuar na equipa em 2021 e os nervos estão à flor da pele!

O fato é que, desta vez, o que aconteceu é que Danilo Petrucci aproveitou a roda de Dovi para entrar no Q2 e depois alcançar o oitavo lugar. ‘Petrux’ vem de uma vitória sobre o molhado em Le Mans. Mas não está a disputar o campeonato como o seu parceiro, com o qual deveria manter um bom relacionamento. Na verdade, no passado eles treinaram juntos a fazer motocross. Mas essa amizade parece ter rachado de certa forma no circuito da Motorland em Alcañiz. E, provavelmente, pode-se deteriorar ainda mais na corrida de hoje… se não houver ordens de equipa a favor de Dovizioso.