MotoGP, 2020, Aragón: Michelin é o Patrocinador Oficial do Grande Prémio de Aragón

O fornecedor oficial de pneus da MotoGP e MotoE vai patrocinar o primeiro evento de MotoGP no MotorLand Aragón em 2020

A Dorna Sports acaba de anunciar o fornecedor de pneus Michelin do MotoGP e da Copa ENEL MotoE como patrocinador principal do Gran Premio de Aragón em 2020, dando o nome da marca francesa ao evento pelo segundo ano consecutivo. O Grande Prémio, que decorre de 16 a 18 de Outubro, será, por isso, nomeado o Grande Prémio Michelin de Aragón.

A Michelin é desde 2016 o principal fornecedor de pneus da classe rainha nos Grandes Prémios de MotoGP, uma colaboração que criou algumas das corridas mais disputadas alguma vez vistas no MotoGP, com recordes batidos e margens reduzidas numa era de incrível competição.

Mais história está a ser feita desde 2019, com a lendária marca de pneus a tornar-se o fornecedor oficial de pneus para a Copa Enel MotoE, mais uma vez provando-se um parceiro que é sinónimo de desempenho incrível e uma fiabilidade impressionante.

Este novo contrato de patrocinador titular adiciona outra faceta vital a uma relação entre a MotoGP e a Michelin que foi definida pelo sucesso partilhado.

Pau Serracanta, Managing Diretor da Dorna Sports, comentou: “A Michelin tem sido um parceiro vital para o Campeonato do Mundo de MotoGP desde 2016, bem como o MotoE e o MotoGP eSport a partir daí, e são a base do incremento que a modalidade está a desfrutar. Deixa-nos muito felizes poder adicionar mais um acordo à nossa parceria e ver a Michelin emprestar o seu nome ao que certamente será mais um evento espetacular no único e belo circuito de MotorLand Aragón.”