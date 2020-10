MotoGP, 2020, Aragón: Guerra Yamaha–Honda no TL4 deixa Morbidelli à frente

O Treino Livre 4 começou com um grande duelo Honda-Yamaha, com vantagem inicial para Morbidelli, que também acabaria o mais rápido da Yamaha da Petronas

O Italo-Brasileiro liderou do começo, mas com as Honda de Nakagami e Crutchlow, logo a aparecer de seguida e Fábio Quartararo, algo dorido da sua queda anterior, em quarto, com Viñales em quinto.

Mais uma vez, Aleix Espargaró da Aprilia estava muito forte, a aperecer em sexto à frente de Mir, Dovizioso, Márquez e Rins.

A meio da sessão já era a Yamaha Monster de Maverick Viñales à frente, seguido de Quartararo e Morbidelli, liderança que durou até cerca de cinco minutos do fim, com as Honda de Nakagami e Cruchlow ainda 4º e 5º e Márquez a subir para sexto.

A um minuto do fim, surpresa total, com Alex Márquez a saltar para o comando, mas segundos depois, à bandeira Morbidelli responderia com um tempo de 1:48.551 que lhe deu a primazia da sessão, momentos antes do começo da Q1.

MotoGP, TL4, Top 10