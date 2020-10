MotoGP, 2020, Aragón: Drama – Quartararo cai forte no TL3 e sai de maca para a clínica

Problemas para Fabio Quartararo. O líder do Campeonado do Mundo de MotoGP sofreu uma queda fortíssima na curva 14 do circuito. Mal tocou no travão, foi cuspido da moto e bateu de forma violenta com o lado esquerdo do corpo no asfalto, ficando dorido no ombro esquerdo, braço e pé. Mas pode tudo não ter passado de um susto para o francês.

Após a queda Quartararo pediu aos comissários de pista para o ajudar a levantar-se, foi levado em maca e depois foi levado de ambulância para a clínica do circuito aragonês. Mais tarde, a equipa da Petronas informou que os raios-X indicaram que, felizmente, não houve fraturas. O piloto queixou-se fortes dores, saiu pelos seu próprio pé da clínica, embora com uma muleta a ampará-lo. “Estou bem”, disse Fabio antes de entrar na clínica móvel para uma fisioterapia. Angel Charte, diretor médico da MotoGP, detalhou tudo no DAZN. “As dores são normais, a concussão é que é importante. O problema é que o impacto pode causar uma grande contusão. Não há fraturas, vamos tratar as áreas moles com crioterapia, gelo e fisioterapia”.

Felizmente, nada de grave parece ter ocorrido com o piloto da SRT Petronas, que com o terceiro tempo no TL3 passa diretamente ao Q2 mas que, dificilmente estará a 100% das suas faculdades… apesar da forte garra do gaulês!