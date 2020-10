MotoGP, 2020, Aragón: Depois de Binder e Oliveira, a KTM à espera de Espargaró?

Dos homens repetentes da KTM, só Pol Espargaró ainda não venceu. Decerto, com um pódio na última e a jogar em casa, está mais perto do que nunca de ser o tão almejado oitavo vencedor

Quando falamos da KTM, 2020 já é, depois de apenas nove corridas, a sua melhor temporada em termos de pontos, para não falar de vitórias, e Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory Racing) voltou a subir ao pódio em França, com Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech 3) pouco atrás.

Então, o que poderá a marca de Mattighofen fazer? E os estreantes Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing) e Iker Lecuona (KTM Red Bull Tech 3) poderão recuperar de uma primeira corrida difícil no molhado?

O melhor resultado da fábrica austríaca em MotorLand até agora é 10º, mas o ano passado a fábrica nunca tivera sequer um pódio no seco, quanto mais uma vitória, e agora tem duas e cinco pódios… os tempos mudaram esta temporada.

Miguel Oliveira continua a fazer as suas corridas inteligentes e livres de erros e com a velocidade e regularidade que já demonstrou, só está a precisar de uma qualificação que não o faça partir do meio da grelha… E pelo lado positivo, Pol Espargaró e Brad Binder também têm duas vitórias cada um nas categorias mais pequenas na pista… Repetente, ou estreante? A moto austríaca pode oferecer ambos em Aragón…