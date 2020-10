MotoGP, 2020, Aragón: A Aprilia, o outsider dos outsiders

Poderá Aleix Espargaró converter a sua forma ocasional de uma ou duas voltas num ataque concertado ao pódio em Aragón?

MotorLand tem boas memórias para a Aprilia, e especialmente para Aleix Espargaró. O número 41 subiu ao pódio do MotoGP em Aragón, embora antes de andar para a marca, mas como a moto de Noale tem vindo a impressionar, e Aleix Espargaró já disse que a RS-GP de 2020 é a melhor moto de GP que já pilotou, tudo pode acontecer…

O Espanhol sempre impressionou no traçado e igualou os seus melhores resultados de sempre nesta mesma pista. Será que isso se manterá verdadeiro em 2020 com a nova RS-GP?

E que poderá fazer Bradley Smith, a lutar pela sua posição na equipa agora que o caso Iannone vai finalmente conhecer um desfecho que dificilmente será favorável ao regresso do Italiano?

O Inglês tem de se redimir de duas quedas feias depois de liderar uma sessão de treinos em Le Mans, e não há nada como a corrida logo a seguir para o fazer!

A melhoria de Aprilia RS-GP é maior do que parece apenas a olhar para as posições em corrida, e continua.

Técnico, desafiante e com um todo maior do que a soma das partes, MotorLand Aragón promete mais dois fins de semana de corridas deslumbrantes.

Forçosamente, teremos uma nova cara no degrau superior do pódio, com Marc Márquez de lado e Pedrosa, Lorenzo e Casey Stoner, os únicos que conseguiram vitórias na pista, retirados. Quem será permanece uma incógnita!