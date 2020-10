MotoE, TL1, França: O golpe final de Alex de Angelis

Ninguém estava à espera de Alex de Angelis (OCTO Pramac), mas este veio de trás para a frente e desferiu o golpe final nos últimos instantes do TL1 de MotoE.

Josh Hook (#16) parecia dominar de fio a pavio os primeiros treinos livres da Taça do Mundo de MotoE. O suíco Dominique Aegerter, o finlandès Niki Tuuli e o checo Jakub Kornefeil ainda tentaram nos primeiros cinco minutos da sessão ir no encalce do australiano, mas este estava imparável.

Até aos últimos cinco minutos Hook tinha como segundo mais rápido Mike Di Meglio, mas a mais de meio segundo de diferença. E isto não era normal!

A surpresa viria a 3m do final, quando numa volta rápida Xavier Simeon ficou a 0,44s do australiano, batendo depois o melhor tempo de Hook… Bom, mas as coisas não ficavam assim. Prestes a despedir-se das pistas, o experiente Alex de Angelis (#15) deu o ‘golpe final’ e venceu a sessão com uma volta em 1’54,595s. Simeon e o lider da Taça do Mundo Matteo Ferrari fecharam as contas dos três primeiros.