MotoE, 2020, San Marino: Ferrari de novo à frente

A vantagem de Eric Granado nas elétricas foi severamente contrariada dos primeiros momentos do Treino Livre final, com Jordi Torres e Tulovic a rodarem mais rápido que o brasileiro e Maria Herrera no top 10.

Minutos depois, porém, já era Matteo Ferrari a liderar com 1:43 460 e Xavier Simeon a juntar-se a ele na segunda posição.

Eric Granado, porém, ripostaria a seis minutos do fim, ficando primeiro a 170 e depois mesmo a 150 milésimas de Ferrari, com o líder anterior De Angelis em sétimo e Aegerter a fechar o Top 10…

MotoE, TL3, Top 10