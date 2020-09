MotoE, 2020, San Marino: Eric Granado supera TL2

Alex De Angelis veio para o TL2 das elétricas determinado a continuar com o domínio da primeira sessão da manhã, visto San Marino ser o seu Grande Prémio da casa, mas poucos minutos depois do começo do treino era já Eric Granado a bater o seu tempo anterior, e o brasileiro permaneceu à frente da sessão, mesmo quando nos segundos finais, Matteo Ferrari veio para segundo a 32 milésimas do seu tempo de 1:43.990.

Com isto o anterior líder De Angelis ficou em terceiro seguido de Aegerter, Casadei, Tuuli, Di Meglio, Simeon, Canepa e Torres, todos a menos de 0,8 de segundo da frente… até nas elétricas as coisas estão a aquecer!

MotoE, TL2, Top 10