MotoE, 2020, Le Mans: Final atinge o auge em França

O vencedor da Taça do Mundo de MotoE está prestes a ser decidido, e o novo traçado de Le Mans é o anfitrião

Chegou a hora. Depois de algumas corridas espetaculares em Jerez e Misano, os dois últimos confrontos da MotoE ENEL de 2020 estão agora ao virar da esquina e o anfitrião é o novo, pelo menos para as MotoE, traçado de Le Mans.

Com veteranos experientes a enfrentarem estreantes na luta pela coroa, isso proporciona uma reviravolta interessante, pois ninguém na grelha tem qualquer experiência elétrica na pista francesa.

Tudo está em aberto com os últimos 50 pontos do ano em jogo nas duas corridas, e depois do drama que já vimos esta temporada, o título continua ao alcance de qualquer um.

A caminho, está o vencedor da Taça 2019, Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE) no topo. O italiano tem sido consistente como sempre e continua a cambalear nos pontos, colocando-o a quatro do seu adversário mais próximo, Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP).

Ferrari, porém, cometeu o seu próprio erro na Andaluzia para minimizar a pontuação que podia ter marcado, enquanto Aegerter perdeu a liderança em Misano ao ser vítima de outro erro do piloto. Isso mudará a sua abordagem rumo ao final? Aegerter precisa de ganhar, mas quatro pontos não é um grande défice – e sabe que foi mais do que rápido o suficiente para ter lutado em todas as corridas, subir ao pódio ou ganhar sempre que chegou à linha.

Em terceiro, há outro estreante rápido a enfrentar também: Jordi Torres (Pons Racing 40). O espanhol conquistou a sua primeira E-Pole em Misano e, apesar de ainda não ter vencido, está a apenas sete pontos de diferença.

Não é uma montanha para subir, com duas corridas a chegar e 50 pontos à espera, e ele também vai estar a esforçar-se para conseguir uma vitória.

Difícil? Ele disse que escolheu a recompensa em vez do risco da última vez, por isso o veterano astuto vai equilibrar as duas todo o fim de semana. Agora é o final, no entanto, não há mais jogo a longo prazo.

O candidato mais provável para a coroa, embora seja um tiro mais distante, é Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadra Corse). O italiano esteve entre os cinco primeiros durante toda a temporada e chega à fase final com o seu melhor resultado de sempre: um impressionante segundo lugar, depois de lutar pela liderança.

O que pode ele fazer? Está a 15 pontos de distância, mas com as reviravoltas que vimos até agora, pode até chegar aos 10 pontos no final da Corrida 1…

Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) é outra perspetiva interessante. Tecnicamente, continua em disputa, pois está a 43 pontos dos 86 da Ferrari, mas isso exigiria uma onda de choque severa nos acontecimentos. No entanto, ele pode estar a desempenhar um papel vital, pois conseguiu a primeira vitória do ano e, salvo erros, foi rápido em todo o lado. E se Granado for o homem à frente dos dois ou três pilotos mesmo no topo? Atacam ou contentam-se com pontos? E o brasileiro pode andar como se não tivesse nada a perder?

Niccolo Canepa (LCR E-Team) e o seu companheiro de equipa Xavier Simeon também estão tecnicamente em disputa, e o primeiro já teve um par de impressionantes top 5 em 2020. Simeon, entretanto, já subiu ao pódio… antes do desastre o atingir quando foi vítima da queda de Granado e sofreu um problema técnico. Pode entrar no grupo da frente?

O herói doméstico Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS) é outro dos que vai estar a pressionar forte, especialmente a jogar em casa, e os seus dois últimos resultados foram sextos sólidos, o que o coloca mesmo à beira da batalha na frente. Poderá avançar?

Por último, mas não menos importante, há também a nova formação da grelha para a Corrida 2 para enfrentar. Os resultados da primeira corrida são agora fulcrais, pois decidem as posições de partida para a segunda, pelo que há muito a ganhar e perder no sábado.

Quem vai ficar por cima no último fim de semana da temporada? Ferrari, Aegerter, Torres? Ou Casadei? Ou será que o drama vai baralhar completamente as contas?