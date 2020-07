MotoE, Jerez: Granado começa no topo

Maria Herrera começou por liderar o campo das motos eléctricas, MotoE, tendo dito antes que treinara muito para não ser incomodada pelo calor e para perceber ao máximo a forma diferente como tem de se conduzir uma moto de 260 Kg…

Pouco depois, porém, já eram os habituais a disputar a dianteira, com o Brasileiro Eric Granado a liderar sobre o recém-chegado, mas rápido, Dominique Aegerter, seguidos ambos de Canepa, Simeon e Torres, outro recém-chegado à classe.

Granado manteve-se no comando com 1:48.558, vencendo assim a primeira sessão da primeira prova do ano das eléctricas, por apenas 0,130 sobre Aegerter.