Moto3,2020, Aragón: Vitória de Masia deu à Honda 100 Grandes Prémios

Masia tornou-se o 100º vencedor de Grande Prémio da Honda com a sua vitória decisiva de Aragón

A partir da grelha do 17º lugar, o piloto da Leopard Racing entregou a vitória à marca, em mais uma impressionante corrida de Moto3 em que bateu Darryn Binder (CIP Green Power) por 0,091 segundos, enquanto Raul Fernández (KTM Red Bull Ajo) conquistou o seu primeiro pódio em Moto3.

Masia junta-se assim a grandes como Marc Márquez, Mike Hailwood, Phil Read, Jim Redman, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Gardner, Anton Mang, Casey Stoner, Andrea Dovizioso, Michael Doohan Alex Crivillé, Sito Pons, Sete Gibernau, Nicky Hayden, Dominique Sarron, Daijiro Katoh, Danny Kent e vários outros, que no total das 3 classes atuais, mais as desaparecidas 250 e 350, deram este bonito total à marca da Hamamatsu.