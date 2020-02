MotoGP 2020: Rookie Taiyo Furusato lidera testes ATC em Sepang

Dois dias de testes para a Idemitsu Asia Talent Cup terminaram no Circuito Internacional de Sepang e foi o japonês Taiyo Furusato que começou 2020 no topo, com o estreante a impressionar seriamente na sua estreia.

O compatriota Kanta Hamada, mais experiente, foi segundo da geral, a apenas 0,061, com o australiano Harrison Voight a completar os três primeiros lugares.

No dia 1, foi Syarifuddin Azman o mais rápido nas condições quase perfeitas. O malaio deixou até ao final do dia, na oitava sessão de 20 minutos de tempo de pista, para superar as tabelas de tempos a 0,172 de Harrison Voight.

Estes dois são veteranos, mas o estreante Taiyo Furusato já estava em 3º na terça-feira e impressionou, à frente do compatriota japonês Gun Mie.

O experiente Herjun Firdaus, da Indonésia, completou o top 5.

No dia 2, as condições estavam ligeiramente mais frias e mais nubladas, mas a chuva manteve-se mais uma vez afastada, permitindo que a grelha conseguisse mais seis sessões de 20 minutos, seguidas de simulação de corrida e início de corrida.

No final, Furusato voltou a fazer manchetes, pois o tempo de 2:16.863 do estreante japonês pô-lo no topo das folhas de tempo combinadas, com Hamada perto de fazer o 1-2 para o Japão.

Harrison Voight foi terceiro da geral, mas a 0,379 do topo. Gun Mie foi quarto, Azman terminou o teste em quinto e Firdaus em sexto. Shoki Igarashi ficou em sétimo lugar, com os estreantes Sharul Sharil, Fadillah Aditama e Herlian Dandi a completarem o top 10.

Thurakij Buapa, da Tailândia, foi 11º, com o estreante indiano Mikail Salih apenas meio décimo de segundo atrás a ocupar o 12º lugar.

Azyran Wahyumaniadi, Watcharin Tubtimon e Thanakorn Lakharn completaram os quinze mais rápidos, embora o regressado Rei Wakamatsu e o estreante australiano Carter Thompson estivessem a duas décimas do que seria uma posição de pontuação numa corrida.

Sem proezas, já que 18 pilotos foram mais rápidos no dia 2, houve incidentes e acidentes para muitos na grelha durante o teste, mas todos os pilotos ficaram bem e baixaram tempos, com duas exceções.

Max Gibbons sofreu uma vértebra comprimida como resultado de uma queda do Dia 1 e não andou na quarta-feira, antes de Alfred Sablaya, das Filipinas, ter caído e ferido a mão no dia 2, com cirurgia necessáris.

É tudo por agora de Sepang, mas a IATC estará de volta em ação dentro de algumas semanas no Qatar, correndo ao lado do MotoGP de 6 a 8 de Março.