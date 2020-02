Moto3, Testes Jerez: Japoneses à frente

O terceiro e último dia do teste oficial de Moto3 de 2020 tem estado a decorrer em Jerez, com pista seca e bom tempo, e Tatsuki Suzuki, da SIC 58, realizou o tempo mais rápido da classe, 1:45.176, que o deixou no comando sobre Ai Ogura e Yuki Kunii da Honda Asia.

Darryn Bynder foi primeira KTM e primeiro não-Honda, com o domínio inicial dos homens da Leopard Racing a traduzir-se só pelos 6º e 7º tempo hoje para Foggia e Mausia, ainda atrás da também Honda de Arbolino. Albert Arenas em 8º foi a segunda KTM pela Aspar.

Teste Moto3 Jerez, Top 15

1 Tatsuki Suzuki Jap SIC58 Squadra Corse (Honda) 1’45.176s

2 Ai Ogura Jap Honda Team Asia (Honda) +0.163s

3 Yuki Kunii Jap Honda Team Asia (Honda) +0.233s

4 Darryn Binder AfS CIP Green Power (KTM) +0.392s

5 Tony Arbolino Ita Rivacold Snipers Team (Honda) +0.565s

6 Dennis Foggia Ita Leopard Racing (Honda) +0.700s

7 Jaume Masia Esp Leopard Racing (Honda) +0.835s

8 Albert Arenas Esp Aspar Team (KTM) +0.990s

9 Ryusei Yamanaka Jap Estrella Galicia 0.0 (Honda) +1.099s

10 Carlos Tatay Esp Reale Avintia Racing (KTM) +1.253s

11 Sergio Garcia Esp Estrella Galicia 0.0 (Honda) +1.350s

12 Jeremy Alcoba Esp Kömmerling Gresini Moto3 (Honda) +1.416s

13 Raul Fernandez Esp Red Bull KTM Ajo (KTM) +1.437s

14 Andrea Migno Ita SKY Racing Team VR46 (KTM) +1.474s

15 Celestino Vietti Ita SKY Racing Team VR46 (KTM) +1.477s