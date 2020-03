Moto3, Qatar: Fernandez lidera FP3 menos rápida

A FP3 começou mais uma vez com excelentes condições ambientes, até temperaturas algo baixas, e com os pilotos a aproveitar para fazer ajustes essenciais em pequenas saídas em pista, pelo que nenhum tempo referencial saiu durante a primeira metade da sessão.

Kopfler perdeu tempo com uma queda prematura, e vários pilotos tiveram voltas rápidas canceladas por exceder os limites da pista.

Suzuki, com 2:06.081, seguido de Arenas a 0,296s, que juntamente com Foggia e Lopez, foram os mais rápidos, a tentar para qualificação direta na Q2.

Os tempos combinados continuavam a dar ao 2:04.577 de Fernandez a primazia na qualificação automática, seguido de Binder, Garcia e Ogura, que se colocou- à frente a 14 minutos do final.

Filip Salac, o mais rápido nos Testes, caiu na curva 6 mas regressou sem novidade, e pouco depois, Katio Toba faria o mesmo.

Os tempos começaram então a baixar, com Fernandez, Arbolino e Foggia a subir na tabela, mas no geral ainda longe dos 2:04 do dia anterior.

Fernandez fez uma volta em 2:05.465 para liderar antes de ir para a boxe, mais um numa deserção quase geral da pista, decerto em busca de afinações finais para um ataque ao tempo nos últimos minutos.

A 7 minutos do final, só Foggia e Oncu tinham melhorado os seus tempos do dia anterior e ainda ninguém regressava à pista, até que com apenas 4 minutos restantes, praticamente todo o pelotão saiu para o traçado, à procura do que seriam, quando muito, duas voltas lançadas.

O caso é que com tantos pilotos juntos, nenhuma volta rápida acabaria por sair e Fernandez na KTM Red Bull liderou mais uma vez a sessão…