Moto3, Qatar: Fernandez bate McPhee no Warm Up

Se na categoria intermédia todos os olhares estavam em Joe Roberts, na Moto3 o mesmo se passava com Tatsuki Suzuki, a começar a época em grande para a Honda SIC58 depois de dominar os livres e fazer a pole.

No entanto, na classe mais pequena nada pode ser dado por garantido, pilotos que dominam os treinos por vezes a nem aparecer no Top 10 da corrida, e pilotos apagados nos treinos a vir detrás fazer a diferença em corrida.

De qualquer modo, no curto Warm Up de 20 minutos pouco mais se pode fazer que verificar que tudo está a funcionar do dia anterior, especialmente se alguém arriscou algumas afinações de última hora.

Assim, os primeiros a mostrar-se na tabela foram John McPhee, Toni Arbolino, Ryusei Yamanaka, Filip Salac e Alonso Lopez.

Também na refrega estavam Garcia, Tatay, Rodrigo, Oncu e Migno, com Tatay a ter a honra dúbia de protagonizar a primeira queda a 9 minutos do final.

McPhee, entretanto, melhorava em todos os setores para continuar à frente, mas de repente, a 4 minutos do final, Raul Fernandez ascendia a segundo para acabar a liderar o Warm Up no último minuto com um 2:05.701.

