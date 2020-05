Moto3, 2020: Kaito Toba em quarentena

Apanhamos o piloto de Moto3 Kaito Toba, da KTM Red Bull Ajo, para falar sobre como se está a dar em quarentena.

Durante a pausa forçada da competição de Grande Prémio, a KTM Red Bull Ajo falou com um dos seus pilotos de Moto3, Kaito Toba, para ver como a estrela japonesa se está a sair em casa.

Como estás a viver a situação atual e como é a situação no teu país?

“Neste momento estou a sair-me muito bem. Por enquanto, a situação no Japão não é tão séria como noutros países. No entanto, temos de ter muito cuidado, uma vez que é uma questão muito delicada.”

Tendo em conta as medidas preventivas decretadas no Japão, como estás a treinar e a manter-te em forma?

“Acima de tudo, faço muito trabalho de bicicleta estacionária e complemento os meus treinos com alguns exercícios como agachamentos, flexões e sit-ups. Adotei uma rotina que me permite treinar em casa e isso também me ajuda a manter a minha forma física – e até a melhorá-la.”

Além de continuares a fazer exercício, o que te mantém entretido?

“Nos meus tempos livres gosto de ver televisão. Também jogo o videojogo de MotoGP, já que é como uma forma de treinar, aprender os circuitos. Também é divertido e ajuda-me a estar distraído.”

Como foi o teu ano de estreia com a equipa KTM Red Bull Ajo?

“Estava a correr bem. A KTM Red Bull Ajo é, sem dúvida, uma boa equipa e estou muito feliz por ter vindo fazer parte desta família.”

Tens algum tipo de contacto com a tua equipa?

“Tento manter-me em contacto com os membros da equipa e descobrir como estão, usando o WhatsApp ou as redes sociais.”.

Que mensagem queres enviar às pessoas e, acima de tudo, aos fãs do MotoGP?

“Quero transmitir a importância de se manterem saudáveis e seguros. Isso também ajudará todos aqueles que continuam a trabalhar. Se seguirmos as instruções, em breve voltaremos a andar juntos. Espero vê-los todos novamente nos circuitos muito em breve.”