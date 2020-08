Moto3, 2020, Estíria, TL1: Vietti impõe-se de novo na VR46

O primeiro Treino Livre das Moto3 começou com sol no traçado austríaco e os dois homens da KTM Tech3, Oncu e Sasaki, ao ataque.

Porém, a meio do treino de 40 minutos era já Celestino Vietti à frente, seguido de Andrea Migno, Arbolino, Arenas, Tatay, Foggia, Antonelli, Binder, Salac e Toba. Gradualmente, nos últimos minutos, Arenas vai para a frente ascendendo a terceiro mai srápido atrás do tempo de 1:35.997 de Bietti que ia permanecendo, e Alcoba aparecia no top 10.

À bandeira acabaria por ser Celestino Vietti a cair, mas ainda assim a acabar a liderar sobre Arenas, e Alcoba a saltar para terceiro mesmo no último segundo, com Sasaki a aparecer também no Top 10, todos a pouco mais de 8 décimas uns dos outros…

Moto3, TL1, Top 10