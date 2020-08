Moto3, 2020, Estíria: Palavras dos vencedores Vietti, Arbolino e Ogura

Celestino Vietti, vencedor, em 37:10.319:

“Neste momento nem sei o que dizer, estou muito emocionado!”

“Foi uma corrida muito difícl porque tive de vir de trás, e foi difícil ulurapassar todos, porque toda a gente estava a travar muito tarde!”

“Só que, desde a semana passada, demso alguns passos para melhorar a moto e tenteiu dar o meu melhor, mas o Toni (Arbolino) estava muito rápido na curva 4 e fugia…”

“Mas é espantoso, é o melhor dia da minha vida, mal posso pensar nisto tudo!”

“Tenho que agradecer à minha família, sem eles era impossível estar aqui, e à equipa que hoje fez um bom trabalho…”

Tony Arbolino, 2º a 0,410:

“Bom sensação, sinto-me fantástico! Ataquei toda a corrida, fiz o meu ritmo e sabia que era o mais rápido… “

“É uma boa sensação quando sabes que és o mais rápido e ninguém te consegue apanhar!”

“A estratégia era ser o primeiro na última curva, mas destruí os meus pneus durante a corrida e no fim já não consegui bater o Celestino (Vietti) que estava muito rápido…”

“Tenho que agradecer a toda a minha família e a todas as pessoas que sempre me apoiaram, também nos maus momentos…”

“Estou ansiosamente à espera de Misano, a nossa corrida de casa, agora!”

Ai Ogura, 3º a 0,938:

“Sim, estou contente com o pódio, mas nem tanto, porque estive muito perto da vitória, com a liderança da corrida, mas no fim falhei…”

“Claro que estou contente com os pontos e vou olhar para a próxima corrida.”