Moto3, 2020, Brno: Rodrigo, Mr. Treinos Livres

O primeiro treino Livre das Moto3 começou com uma queda de Tatsuki Suzuki 10 minutos depois do início da sessão, e Raul Fernandez e Rodrigo à cabeça do pelotão.

A meio da sessão, porém, já era outro Japonês a liderar, Kaito Toba, com 2:09.609, um tempo que permanecia à medida que também Ogura ascendia de 11º a 3º atrás de Fernandez para colocar 2 japoneses no Top 3.

A 7 minutos do final as coisas aqueceram com Masia a ter uma grande queda na Curva 11, o começo da subida a caminho da meta, quando seguia em 8º, Foggia a aguentar 4º à frente de Rodrigo.

Com 4 pilotos em, McPhee a chegar a 8º e Rossi a 10º intermédios referenciais nos últimos segundos, seria Rodrigo, que tinha as coisas tão bem controladas que a 47 segundos do final, veio para a frente com um 2:08.612 e que assim liderou esta primeira sessão.

Moto3, TL1, Top 10