Moto3, 2020: À procura do imprevisível

Os testes indicam que 2020 vai trazer mais do mesmo nas Moto3 – que é exatamente o que queremos!

A classe ligeira do Grande Prémio geralmente pode ser descrita numa palavra: frenética. E depois de seis dias de testes oficiais de pré-temporada em Jerez e Losail, 2020 parece não ser diferente. Houve alguns artistas em destaque que, por vezes, abriram uma brecha do resto, mas num cenário de corrida? Já vimos como é difícil fugir ao pelotão, e é assim que gostamos.

Nas folhas de tempo combinadas a caminho da primeira corrida da temporada, é o Checo Filip Salač (Rivacold Snipers Team) que pode reivindicar um pouco de arrogância, tendo terminado a prova com o seu concorrente mais próximo a meio segundo.

No entanto, o concorrente mais próximo foi um corredor muito consistente ao longo da pré-temporada: Ai Ogura (Honda Team Asia). Estreante no pódio, o piloto japonês subiu um ponto para a segunda temporada e estava no ritmo tanto de Jerez como do Qatar.

Por trás destes dois pilotos impressionantes esconde-se alguma grande experiência, no entanto. Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) foi o terceiro mais rápido, Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) foi quarto, Dennis Foggia (Leopard Racing) ficou em quinto… e os nomes que conhecemos e que podem ficar com o grupo da frente continuam a rolar ao longo dos dez primeiros: Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini), Jaume Masia (Leopard Racing), John McPhee (Petronas Sprinta Racing), Albert Arenas (Aspar Team)… a classe está repleta de velocidade, talento e experiência, e sabemos que isso é uma receita para algumas corridas incríveis.

Há também nomes como Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo) a enfrentar a sua nova equipa, o recente vencedor Sergio Garcia (Estrella Galiza 0,0), a referência entre os rookies Deniz Öncü (KTM Red Bull Tech 3)… e outros como Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) e Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse) logo atrás deles, provavelmente com mais cartas para jogar no dia da corrida…

Em Moto3, andar sozinho é muito diferente de andar em grupo com a ajuda do turbilhão, e há também os obstáculos da Q1 e Q2 para ultrapassar.

Alguns nomes podem ter estado mais próximos do topo em testes até agora, mas as folhas de tempos estavam incrivelmente apertadas – e se há uma coisa que se pode prever em Moto3, é que a corrida vai ser incrível.

Sintonize no Domingo, dia 8 de Março, para a abertura da temporada!