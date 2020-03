Moto3, 2020: 11 vencedores e nove rookies na grelha

A classe leve inicia a temporada no Qatar quando já nos preparamos para mais uma campanha de cortar a respiração

A classe de Moto3 vai começar a temporada de 2020 no Grande Prémio QNB do Qatar e uma coisa que se pode garantir é que os pilotos da classe leve não vão desiludir.

A Moto3 é sempre um espetáculo de seguir do início ao fim, e este ano não será diferente.

Porquê? Bem, há muitas razões. Uma delas é o número de vencedores de Grande Prémio que temos na grelha em 2020.

São 11 os vencedores no total e Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) é o que se apresenta mais credenciado, com 11 vitórias em GP na classe de peso-leve, com Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse) o seu adversário mais próximo com quatro vitórias.

Albert Arenas, da Aspar Team, tem três em seu nome, com três pilotos a somarem dois troféus de GP no primeiro degrau do pódio: John McPhee (Petronas Sprinta Racing), Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team) e Khairul Idham Pawi (Petronas Sprinta Racing).

Outros possíveis são Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), Jaume Masia (Leopard Racing), Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), Kaito Toba (KTM Red Bull Ajo) e Sergio Garcia (Estrella Galiza 0,0), que têm um cada.

Com o objetivo de derrubar os pilotos mais experientes do poleiro, está um bando de rookies incrivelmente rápidos, alguns dos quais são nomes que já podem reconhecer. Deniz Öncü, da KTM Red Bull Tech 3, o estreante principal na Prova do Qatar, um nome familiar para muitos, é o mais jovem piloto da grelha de 2020 até que Barry Baltus (CarXpert PrüstelGP) – que é substituído por Dirk Gieger até Le Mans – faça anos e seja elegível.

Outros nomes conhecidos podem ser o reinante Campeão Mundial CEV Repsol Moto3 Junior Jeremy Alcoba (Kömmerling Gresini) e o Campeão da Copa Red Bull Rookies 2019 Carlos Tatay (Reale Avintia Racing) – ambos vão procurar levar a sua impressionante forma de 2019 para o palco mundial.

Yuki Kunii (Honda Team Asia) é outro dos grandes destaques em 2020 e mais além, com Jason Dupasquier (CarXpert PrüestelGP), Maximilian Kofler (CIP Green Power), Davide Pizzoli (BOE Skull Rider) e Ryusei Yamanaka (Estrella Galicia 0,0) também procurando causar uma impressão contra vencedores comprovados.

Além disso, desde 2007, com o Qatar a ser o circuito estreante da temporada, só uma vez o piloto que acabou por vencer o Campeonato não subiu ao pódio na corrida de Moto3 em Losail: Mike Di Meglio (4º, em 2008).

Portanto, o fim-de-semana de abertura da corrida vai dar-nos uma indicação antecipada de quem está no gargalo para o título este ano.

Três candidatos podem ser Toba, McPhee e Fenati, todos eles provados no pódio no Qatar na classe Moto3 – Toba, claro, o vencedor da corrida do ano passado.

Continuando no tema do Qatar, cuidado com os pilotos da Honda. Desde 2015, os corredores japoneses de Moto3, apoiados pelo fabricante japonês, reinaram no Circuito Internacional de Losail.

Jack Miller foi o último vencedor da corrida não-Honda Moto3 no Qatar GP, em 2014. No entanto, Aron Canet conseguiu colocar a sua KTM na tribuna na temporada passada, pelo que nomes como Arenas – o piloto principal da KTM na Prova do Qatar – e outros estarão confiantes no sucesso.

As corridas nunca desiludem na classe ligeira de Moto3 e este ano não deve ser diferente.