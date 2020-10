FIM,CEV Repsol, 2020: Valencia vai decidir

Antes de chegarmos ao Circuito Ricardo Tormo para a final do CEV Repsol, veja quem está em disputa por cada coroa, e para onde podem ir a seguir

A temporada 2020 do CEV Repsol foi mais um ano clássico de corridas, com as grelhas a defrontarem-se no Estoril, Portimão, Jerez e, na última, em MotorLand Aragón. Tudo o que resta é mais uma dupla jornada no Circuito Ricardo Tormo em Valência, mas a coroa em cada categoria ainda está em jogo.

Esta temporada, pela primeira vez, o campeão europeu de Moto2 e o vencedor da Taça Europeia de Talentos Hawkers também se juntarão ao Campeão Mundial Moto3 Junior na gala no final da temporada, para receber os seus prémios ao lado dos seus compatriotas Campeões em duas rodas.

Nas Moto3 Junior, Xavier Artigas (Leopard Impala Jr Team) continua a ser o homem no topo da classificação, mas a diferença fechou-se. Izan Guevara (Openbank Aspar) está agora a apenas 10 pontos após o seu impressionante fim de semana em Aragón, e com 75 pontos ainda em cima da mesa, está tudo em aberto.

De resto, nem é uma corrida a dois, pois José Julian Garcia (SIC58 Squadra Corse), 41 pontos abaixo, ou Pedro Acosta (Team MT-Foundation 77), outro ponto em atraso, poderiam facilmente fazer grandes ganhos nas últimas três corridas, tornando o fim de semana decisivo. David Salvador (Cuña de Campeones) e Daniel Holgado (Openbank Aspar Team) também não estão fora, ambos a 66 pontos do topo, embora isso seja um tiro mais longo para os dois espanhóis, atualmente em quinto e sexto.

Artigas vai mudar-se para o Campeonato do Mundo de Moto3 para 2021 com a Leopard Racing e vai querer formar-se no topo da classe, pois já tem um pódio de Grande Prémio em seu nome.

Guevara, entretanto, ainda não foi confirmado, mas os sinais parecem bons para o espanhol subir também por isso, ganhar o título só acrescentaria ao seu já impressionante Currículo.

José Julian Garcia é outro que ainda não confirmou os seus planos para 2021, por isso há muito em jogo para o piloto da SIC58, mas apenas um ponto atrás dele, está Acosta, sem pressão, por isso, a luta no top três pode ser interessante.

Acosta já está confirmado na PrüstelGP, em conjunto com a Fundacion Andreas Perez 77.

No Campeonato da Europa de Moto2, a diferença no topo é maior e há 50 pontos em cima da mesa em Valência, mas tudo ainda pode acontecer.

Yari Montella (Speed Up Team Ciatti) tem 23 pontos de vantagem, e as suas opções para a temporada de 2021 parecem apontar para o Campeonato do Mundo de Moto2, pelo que estará ansioso por deixar a categoria com a coroa.

Porém Niki Tuuli (Team Stylobike) não vai desistir sem luta e o finlandês chega fresco de um pódio e vitória na final do Mundial MotoE, onde encontrou forma a sério.

E Alessandro Zaccone da Promoracing? O italiano tem um défice maior, de 41 pontos, mas ganhou duas das últimas três corridas.

Restam ainda 50 pontos na Taça dos Talentos Hawkers ETC. David Alonso (Openbank Aspar Team) está no topo da tabela com uma vantagem de 28 pontos, portanto o colombiano chega mais forte de qualquer um dos líderes por pontos.

Uma mudança para o mundial Moto3 Júnior parece estar nas cartas, por isso pode ser a sua última oportunidade para a coroa do ETC.

O seu adversário mais próximo, Zonta van den Goorbergh (Super-B), está também em forma.

Depois de Alonso ter dominado as rondas anteriores com quatro vitórias para começar a temporada, van den Goorbergh reagiu com o seu próprio espectáculo, tendo conseguido as últimas quatro vitórias. Os dois partilham, portanto, todas as vitórias, menos uma esta temporada, mas será que isso continuará a ser verdade em Valência?

Uma pista e duas rondas permanecem no CEV Repsol de 2020, e há tudo para jogar no Circuito Ricardo Tormo.

Quem irá sair por cima?