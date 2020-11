CEV Repsol, 2021: Dunlop assina por mais 3 anos

A Dunlop foi confirmada como fornecedor de pneus FIM CEV Repsol até 2023

A icónica marca Dunlop continuará a ser a pedra angular das Moto3 Junior e do Campeonato da Europa de Moto2, pois a Dunlop e a Dorna Sports acordaram uma prorrogação de contrato de três anos que verá o Campeonato Moto3 Junior e o Campeonato da Europa de Moto2 continuar a correr nos pneus Dunlop por pelo menos mais três temporadas do CEV Repsol.

A lendária marca Dunlop tem sido e continuará a ser uma mais-valia vital para ambos os Campeonatos, não só fornecendo-lhes pneus de qualidade incrível, mas também criando uma paridade valiosa entre eles e as classes leves e intermédias das corridas de Grande Prémio.

A Dunlop tem sido o único fornecedor de pneus do Moto3 Júnior desde que as motos de Moto3 substituíram a maquinaria de 125cc dois tempos no Campeonato em 2012, na mesma época em que a mudança ocorreu no paddock do Grande Prémio.

Com um fornecedor para ambos os Campeonatos, o sucesso foi imediato e criou ainda mais coesão entre o Caminho para o MotoGP e a Moto3, além de permitir a partilha instantânea de conhecimentos, graças à experiência adquirida em ambos.

No Moto2 Europeu, a Dunlop tornou-se o único fornecedor de pneus em 2015. Já estabelecido como referência para a maquinaria de Moto2, tendo sido o único fornecedor de pneus para o Campeonato do Mundo de Moto2 desde a sua criação em 2010, uma vasta experiência ajudou a parceria a estabelecer rapidamente algum sucesso notável.

Desde então, só cresceu, e agora o Europeu de Moto2 e o Moto3 Júnior podem contar com pelo menos mais três temporadas de parceria com a Dunlop, incluindo serviços no local e assistência técnica, uma vez que a marca britânica traz a sua experiência de Grande Prémio a cada ronda do CEV Repsol.

Wim van Achter, Motorsport Manager, Dunlop Motorcycle Europe, comentou: “Temos o prazer de estender a nossa parceria com a Dorna Sports para continuar a ser o fornecedor exclusivo de pneus para o Campeonato do Mundo de Moto3 Juniores e Campeonato Europeu de Moto2 no CEV Repsol. A Dorna Sports tem uma excelente plataforma para permitir que os jovens pilotos progridam através das fileiras até ao palco mundial, e estamos orgulhosos em apoiá-los partilhando a experiência entre o paddock de Grande Prémio e o do CEV Repsol. Estamos ansiosos por ainda mais sucesso nos próximos anos.”

Pau Serracanta, Managing Diretor da Dorna Sports: “Estamos muito orgulhosos de continuar a nossa parceria com a Dunlop no CEV Repsol e vê-los regressar como o único fornecedor de pneus para o Campeonato do Mundo de Moto3 Juniores e Campeonato da Europa de Moto2 por mais três temporadas. Já construímos um sucesso incrível juntos e estou ansioso por partilhar mais à medida que a nossa jornada em conjunto continua no CEV Repsol ao lado do Grande Prémio, partilhando a nossa experiência.”