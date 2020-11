CEV Repsol, 2021: Candidaturas abertas

As candidaturas para inscrição no FIM CEV Repsol de 2021 já estão abertas

Pilotos em perspetiva podem agora candidatar-se às inscrições para o Mundial Junior FIM Moto3, Campeonato da Europa de Moto2 ou Taça Europeia de Talentos Hawkers.

Datas-chave: O período de candidaturas termina a 15 de Janeiro de 2021.

A confirmação dos pilotos selecionados será depois feita por e-mail, o mais tardar até 31 de Janeiro de 2021.

A Inscrição online pode ser feita o mais tardar até 28 de Fevereiro de 2021.

Para uma ideia dos custos, a inscrição nos Campeonatos para toda a época custava em 2020 €3.000 para as Moto3, €2.200 para as Moto2 e apenas €1.500 para a ETC.

Corrida a corrida, o custo é de €285 para as Moto3, €387 para as Moto2 e €250 para as ETC.

O custo das garagens é partilhado, mais combustível e dias de teste a cerca de €200 cada.

Acresce o custo dos pneus da Dunlop, entre €127 e €172 para Moto3, por exemplo, mas há prémios em cheques gasolina da Repsol até ao 5º classificado entre €500 e €100 Euros, mais prémios no final do campeonato.

Em caso de vagas, a Organização entrará em contacto com os candidatos que não tenham sido incluídos na primeira lista de pilotos selecionados.

Para mais esclarecimentos, contactem a organização através [email protected] ou ligue-nos para +34 91 782 02 20.