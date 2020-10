Moto3, TL3, França: Raul Fernandez impõe a KTM

Raul Fernandez esperou pelos instantes finais da sessão e fez o assalto com a KTM ao melhor tempo, até então na posse do italiano Celestino Vietti. Foi uma sessão matinal sem zonas húmidas no circuito e, sobretudo, com muito menos quedas ontem.

Nos primeiros momentos é Gabriel Rodrigo que lidera sessão, na frente de Jaume Masia e do surpreendente Ryusel Yamanaka com a Honda #6 da Estrella Galícia.

Masia e Tony Arbolino discutem o primeiro lugar: 1’44,109 é o registo de Masia mas é Rodrigo o primeiro a baixar para um 43 baixo, Albert Arenas é quem mais se aproxima desse registo.

Aos 20 minutos da sessão, Jaume Masia volta a ser o mais rápido e começam as primeiras deslocações às boxes para os ‘lances’ finais da sessão.

Celestino Vietti, Nicolló Antonelli e o vencedor da Catalunha Darryn Binder vão alternando no topo da tabela de tempos. Com a Husqvarna #55 Romano Fenati volta a estar muito rápido nos minutos finais da sessão e sobre a primeiro, com uma volta ao traçado em 1’42.615. Dominam os italianos, Vietti e Migno estão nas posições seguintes.

Raul Fernandez com a KTM de Aki Ajo sobe a primeiro nos derradeiros cinco minutos. Os primeiros rodam em grupo, o piloto espanhol volta a baixar o seu tempo para 1’42.413.

Tempos / Moto3 / TL3

1º 25 R. FERNANDEZ, 1:42.153

2º 13 C. VIETTI. +0.045

3º 55 R. FENATI +0.278

4º 16 A. MIGNO, +0.392

5º 14 T. ARBOLINO, +0.400

6º 75 A. ARENAS, +0.419

7º 71 A. SASAKI, +0.440

8º 17 J. MCPHEE, +0.509

9º 5 J. MASIA, +0.516

10º 11 S. GARCIA, +0.5