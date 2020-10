Moto3, TL3, Aragón: Migno bate concorrência fortíssima

No terceiro treino livre das pequenas e ágeis Moto2, Raul Fernandez e Gabriel Rodrigo estavam bem colocados nos últimos cinco minutos para estabelecer o melhor tempo, mas foi o italiano Andrea Migno a levar a melhor com a moto da SKY VR46.

No início da sessão, Gabriel Rodrigo foi o primeiro a estabelecer uma boa volta mas foi nos últimos cinco minutos que tudo se definiu. Andrea Migno saltou para o topo da tabela de tempos com a moto negra da SKY VR46, Raul Fernandez e Tatsuki Suzuki eram os mais próximos do italiano. Supreendentemente, Alfonso Lopez colocava a Husqvarna no topo dos tempos, era prontamente batido pelo turco Oncu.

Nicolló Antonelli baixaria então o cronómetro para 1’59,079, o argentino Gabriel Rodrigo baixava o cronómetro para 1’58,383 (volta anulada) e Migno ficou com o melhor registo oficial: 1’58,880.