Moto3: ‘Super KIP’ vai sair da Petronas SRT

O piloto malaio de Moto3, Khairul Idham Pawi, mais conhecido por Super KIP, vai-se separar da equipa Petronas SRT (Petronas Sprinta Racing) no final da temporada 2020. Depois de duas épocas muito complicadas, ambas as partes concluíram que uma “mudança de direção” é o melhor para seguir em frente.

De acordo com o diretor da equipa, Dato’ Razlan Razali, “Embora reconheça o talento e o potencial do KIP, é claro que depois de dois anos juntos não conseguimos alcançar os nossos objetivos compartilhados. Claramente, a lesão tem desempenhado um papel no desempenho do KIP nas últimas duas temporadas, mas olhando para o futuro, ambos concordamos que uma direção diferente para ambas as partes é necessária. Desejamos ao KIP o melhor na sua futura carreira.”

Para o piloto de Moto3, “As duas últimas temporadas foram muito difíceis, com a minha lesão na mão, mas gostei muito de fazer parte da Petronas Sprinta Racing. Gostaria de agradecer a todos da equipa, a toda a equipa e parceiros que me ajudarem ao longo dos dois anos, nos bons e maus momentos. Desejo à equipe todo o sucesso no futuro, porque eles são grandes pessoas.”

“Claro que quero continuar a pilotar, então vou trabalhar para encontrar a melhor opção na minha carreira. Vou tentar o meu melhor para mostrar meu potencial novamente e recompensar todos os fãs que têm me apoiado desde o início. Obrigado a todos!”, Acrescentou Khairul Idham.