Moto3, Q1, França: A oportunidade de Toba

Kaito Toba (KTM Ajo) aproveitou uma sessão mais tranquila que o habitual para se impor na primeira qualificação do Q1. Dennis Foggia (Leopard Honda) foi quam mais perto, separado por escassos 0.036 segundos do piloto nipónico.

Outro representante do pais do sol nascente, Ryusei Yamanaka ficou muito perto dos dois primeiros, , assim como Gabriel Rodrido. Decepcionante foi a performance de Filip Salac com a Rivacold Honda, 7º no final e a quase meio segundo do tempo de Toba.

Niccoló Antonelli também mostrava que havia que contar com ele para a corrida de amanhã, 5º no final.