Moto3, Corrida, França: Vietti, das quedas ao triunfo!

Celestino Vietti já tinha somado três quedas no fim-de-semana, mas isso não o atormentou na corrida, e com 18 anos de idade o piloto da SKYVR46 foi implacável a chegar em França ao seu segundo triunfo em 2020.

DESTAQUES – À hora certa começa a corrida de Moto3, Arenas, Arbolino e Masia lideram o pelotão compacto. Atrasaram-se no arranque McPhee e Fenati, o que até é habitual e o espanhol do Team Aspar vai com todo o gás na frente, tal como Rodrigo, Arbolino e até um Binder que tem andado ‘apagado’ todo o fim de semana. Mas hoje é domingo, dia de emoções altas.

Joan Masia sobe com a Honda Leopard a primeiro, a 17 voltas do final.

Daryn Binder sobe a terceiro, depois a primeiro. Caiem Romano Fenati e Lopez, falta de sorte para a Husqvarna e para o ‘manager’ Max Biaggi.

Dois espanhóis e um italiano, Masia, Renas e Arbolino seguem a comandar o pelotão das ágeis e rápidas Moto3; Binder recupera o 3º lugar, a 14 voltas do final.

Um grupo de seis pilotos destaca-se, Vietti vem na cauda e a fazer o tempo mais rápido. Binder coloca-se ao lado de Arenas e espreita a posição de líder, mas as coisas aquecem, a 11 volta do final .

Arenas e Arbolino tocam-se e o espanhol desce a 4º, Masia aproveita o confronto e recupera o primeiro lugar, a 9 voltas do final.

Binder vai em terceiro mas abranda a moto por um problema técnico, decepção do sul africano ; a 7 voltas do final .

Fantástico, Albert Arenas recupera o primeiro lugar; Queda de Kaito Otoba, de Alcoba (perde a frente) e de McPhee, faltam 7 min para o final e o grupo da frente.

4 pilotos, Jaume Masia, Tony Arbolino, Arenas e Vietti disputam os lugares de pódio, a 3 voltas do final.

Celestino Vietti assume a posição de lider, a 1 volta do final

Vietti não abranda um segundo, ganha alguma distancia de conforto que lhe permite ficar a salvo do ataque de Arbolino e Arenas que cruzam a linha de chega colados à KTM da SKY VR46 de Vietti! Final.

Dixit, Celestino Vietti: “Foi uma corrida estranha e não esperava este resultado. Escolhemos o pneu certo e no último sector estavamos muito rápidos. O fim-de-semana foi difícil, tive 3 quedas. Agora, temos que continuar a andar desta forma. Estou muito feliz.”