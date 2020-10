Moto3, Corrida, Aragón: Vitória fantástica de Masia

Sendo um dos pilotos que menos tempo andou na frente da corrida, Jaume Masia veio de trás, para ser fortíssimo e em cima da linha de chegada bater Raul Fernandez. O sul-africano Binder foi segundo, intrometendo-se numa luta de espanhóis!

É a luta pelo título que está em jogo: Arenas, Ogura e Vietti ocupam os primeiros lugares do campeonato, mas isso pouco é revelante, numa classe muito renhida como a Moto3.

Albert Arenas é o mais rápido no arranque mas perde a posição para Raul Fernandez – Gabriel Rodrigo cai na curva 15, é a segunda queda hoje sem sequer completar uma volta a Aragón – Desesperante!

Fernandez que tinha sido o mais rápido no Warm-up completa a primeira volta a liderar na frente de Suzuki, Arenas, Fenati , vindo depois um segundo grupo com Binder e Lopez à cabeça. Nos quatro primeiros os tempos vão baixando de forma consecutiva, grupo que rapidamente passa a cinco com a chegada veloz de Binder. O sul-africano não poupa no acelerador e sobe a terceiro, passa Suzuki, cola a KTM Green Power e passa a líder a 12 final da corrida mas por curto tempo. Fernandez rapidamente recoloca a KTM da Aki Ajo em primeiro.

A 10 voltas da bandeira de xadrês um quinteto está formado à procura do triunfo liderado por Fernandez, que logo atrás tem o lider do campeonato Arenas, o irreverente Binder, Fenati o intérpido piloto da Husqvarna e Suzuki com a Honda da Sic58 Squadra, que perde o quinto lugar para o rápido John McPhee.

A 5 voltas do final oito pilotos estão em grupo e é Binder que tira o primeiro lugar a Fernandez. Arenas é segundo e nada está decidido, emoção extrema, a luta entre dois espanhóis Fernandez-Arenas está ao rubro mas é Masia que a interrompe subindo a segundo.

A duas voltas do final Jaume Masia desaloja Raul Fernandez da posição de líder mas Fernandez rapidamente recupera o primeiro lugar. Volta final e loucura total em Aragon com Fernandez, Masia, Alcoba e Binder como candidato a triunfar.

Vence Masia na frente de Binder e Fernandez. Jaume Masia até parte o écran da moto de tanta alegria. Uma corrida… de cortar a respiração!