Moto3, 2020,Valência: Masia supera TL2, Arbolino permanece o mais rápido

Ao contrário do que seria de esperar, os tempos da sessão matinal não foram igualados à tarde

O segundo Treino Livre das Moto3 produziu resultados completamente diferentes de sessão matinal, com a liderança inicial de Fenati Migno e Toba a dar lugar a meio da sessão a Nico Antonelli, seguido de Celestino Vietti e Arbolino.

Com Darryn Binder a vir para segundo a oito minutos do final, e Arenas a chegar também a terceiro, os ataques dos últimos segundos mudaram de novo tudo, com Jaume Masia e Sérgio Garcia a virem suplantar Antonelli e Suzuki a acabar em quarto, seguido de Fernández e Ogura e o líder inicial Fenati a acabar em sétimo.

No agregado de sexta feira, Arbolino permanece o mais rápido, pois o seu tempo da manhã não foi batido nesta sessão, ficando Masia na Honda Leopard a 66 milésimas do piloto da Snipers.