Moto3, 2020, Valência: TL3 – Oncu o mais forte!

O líder do campeonato e maior favorito ao título de Moto3 de 2020, o espanhol Albert Arenas, cedo mostrou que hoje está disposto a colocar todas as suas cartas na mesa, liderando desde muito cedo o terceiro treino livre desta manhã, até perder o primeiro lugar na tabela de tempos para o turco Dennis Oncu.

Se Arenas com a KTM do Team Aspar foi o primeiro a liderar o TL3, sensivelmente a meio da sessão veria o seu tempo batido por uma volta do turco Deniz Oncu em 1’39,399s, um registo ainda assim distante do tempo de Tony Arbolino de 1’38,413s no combinado das três sessões de treinos livres.

A 10m do final da sessão Oncu era o primeiro, Arenas o segundo, seguido pelos italianos Dennis Foggia (uma surpresa!) e Romano Fenati, com o japonês Suzuki a fechar o lote dos cinco pilotos mais rápidos no Ricardo Tormo.

Com a chegada ao derradeiros cinco minutos de qualquer sessão entramos em tempo de decisões – no entanto, nesta sessão, as mesmas já haviam sido tomadas antes e Oncu acabeu mesmo como o mais rápido, apesar de distante do tempo de Arbolino no acumulado das sessões.

CLASSIFICAÇÃO