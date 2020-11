Moto3, 2020, Valência: Husqvarna mantém Fenati e Lopez para 2021

A Sterilgarda Max terá uma formação inalterada para o Campeonato do Mundo de Moto3 de 2021

As Husqvarna vão atacar o Campeonato do Mundo de Moto3 de 2021 com a mesma formação de experiência e talento de jovens promissores graças às renovações de contrato com Romano Fenati e Alonso Lopez.

Fenati está atualmente à beira do top 10 da classificação de 2020 na sua oitava temporada em Moto3 e somou pontos em oito Grandes Prémios durante o seu primeiro mandato na Husqvarna FR 250.

Mais memorável, o italiano de 24 anos conquistou a sua primeira vitória da marca em Misano em Setembro, a décima segunda da sua carreira. Desde então, aumentou a sua competitividade para colocar a distinta moto branca e azul perto da frente na segunda metade da campanha de 2020.

Lopez tem mostrado uma capacidade feroz para impressionantes arranques de corrida e melhorou os seus desempenhos de qualificação à medida que o ano de 2020 se desenvolveu.

O jovem de 18 anos está a aproximar-se do final da sua terceira temporada de Grande Prémio e o destaque até agora foi a 5ª posição no Grande Prémio da Catalunha. O espanhol já subiu ao pódio em quatro ocasiões.

A Sterilgarda Max conta com a continuidade da relação de trabalho para refinar a Husqvarna para voltar a ser uma força nas Moto3 em 2021.

Romano Fenati: “Estou orgulhoso de continuar por mais uma temporada com a Husqvarna Motorcycles e esta equipa. Estou feliz por correr e trabalhar aqui. Precisamos fazer mais, e sabemos que podemos. Trabalhámos na mota e demos um grande passo e precisamos de fazer outro em 2021. Poderemos começar com esta base e tentar fazer o nosso melhor corrida por corrida.”

Alonso Lopez: “Sinto-me muito confortável na equipa e entendo muito melhor a moto agora. Estamos a trabalhar muito bem e passo a passo estamos mais perto do primeiro grupo e isso é muito importante para o próximo ano porque vamos ser capazes de fazer bons resultados e demonstrar o nosso potencial.”

Max Biaggi, Diretor: “As coisas têm progredido muito melhor em termos de desempenho porque Romano está mais confiante e começou a correr como esperávamos; a vitória foi, naturalmente, algo que nos fez muito felizes. Alonso teve algumas corridas promissoras, por isso era nossa prioridade confirmar estes pilotos novamente na próxima temporada. Alonso ainda é jovem e, juntamente com o nosso grupo e toda a experiência, sabemos que o Romano é capaz de resultados muito melhores. Ainda não vimos o melhor da combinação, mas acho que veremos em 2021: essa é a minha maior esperança.”