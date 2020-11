Moto3, 2020, Valência: Binder ao rubro na pole

O sul-Africano superou todo o campo da moto três, seguido de Toba e Fernández, com Arenas e Ogura juntos na grelha um pouco mais atrás

Apesar de ter vindo da Q1 com muito ritmo, depois de dominar, Albert Arenas não capitalizou no seu melhor, mal conseguindo entrar nos primeiros cinco da qualificação.

Pelo contrário o seu rival no campeonato Ai Ogura estava em segundo a um minuto do fecho da sessão liderada por Brad Binder.

O sul-africano veio a fazer a pole com um tempo de 1:38.286 enquanto que Ogura baixaria para sétimo e para trás de Arenas, batido pela carga final de Toba, Fernández, Masía e Migno.

Assim os rivais no campeonato irão arrancar de posições contígua, Arenas na segunda fila e Ogura no princípio da terceira para as 23 voltas da corridas de amanhã.

Moto3, Qualificação, Top 10