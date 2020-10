Moto3, 2020, Teruel: Miguel Oliveira (6º) “Senti possível o quinto lugar”

Excelente performances de Miguel Oliveira em Aragão onde empreendeu uma fantástica recuperação do décimo ao sexto lugar, no entanto tinha outras ambições: “Senti que poderia ter ficado um pouco mais na frente, pelo menos no quinto lugar“.

Embora largando bem da grelha de partida, Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) perdeu dois lugares na primeira volta do Grande Prémio de Teruel, mas partiu para uma fantástica recuperação na segunda metade da corrida, ganhando posição por posição. O português chegou mesmo a lutar pelo top 5, mas acabou por ter de se contentar com o sexto lugar, o que o fez ganhar pontos importantes no campeonato, após uma primeira volta difícil em Aragão com as quedas de Miller, Binder e Nakagami.

Dixit – Miguel Oliveira / KTM Tech3 (6º):

“Estou feliz com a minha corrida. Senti que poderia ter ficado um pouco mais na frente, pelo menos no quinto lugar. Mas foi bastante difícil para mim ultrapassar, levei algum tempo, pois não foi fácil. Senti-me forte, competitivo e penso que foi um grande regresso do fim-de-semana passado.

Foi um fim-de-semana consistente e muito bom para nós com o oitavo lugar na grelha e sexto lugar na corrida, por isso penso que fizemos o nosso trabalho. Devemos estar satisfeitos, embora, com certeza fosse possível chegar a um resultado melhor que era objetivo. Mas precisamos de encarar o resultado como positivo e prosseguir para as últimas três corridas em Novembro determinados.”