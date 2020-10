Moto3, 2020, Teruel: Arenas acabou TL3 na boxe mas foi o mais rápido mesmo assim

Arenas liderou o TL3 de Moto3, apesar de perder os últimos 15 minutos para cumprir uma penalidade

Albert Arenas, da Solunion Aspar Team Moto3, foi forçado a ficar de fora dos últimos 15 minutos na manhã de sábado, para cumprir a sua suspensão por andamento lento a semana passada, mais ainda estabeleceu a volta mais rápida do fim de semana até agora no Grande Prémio Liqui Moly de Teruel e, consequentemente, lidera a classe leve à qualificação no final da tarde de sábado.

O líder do Campeonato fez um 1:57.564, mais de um décimo de segundo abaixo da pole de Raul Fernández no último fim-de-semana.

O homem da Red Bull KTM Ajo também foi forçado a ficar de fora dos últimos 15 minutos da sessão por ter andado lentamente demais na Q2 no Grande Prémio de Aragón.