Moto3, 2020, Teruel: Alcoba continua domínio Honda no TL2

Não se poderá bem chamar uma surpresa total, vinda na sequência da boa forma mostrada pelo vencedor do CEV Repsol do ano passado, mas a segunda sessão de Moto3 acabou com a Honda Kommerling Gresini de Jeremy Alcoba à frente,

O tempo de 1:51.080 do piloto de Tortosa de 19 anos colocu-o no topo da tabela da seessão liver da tarde de Sexta-Feira, impondo-se a Raul Fernández, Rodrigo, Binder Ogura e McPhee, com Albert Arenas desta vez apenas 10º, batido ainda por Foggia, Salac e Suzuki.

A seguir, já fora do top 10 ficaram, quase colados, Tony Arbolino e Nico Antonneli, Fenati da Sterilgarda Max desta um distante 15º

Moto3, TL2, Top 10