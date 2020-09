Moto3, 2020, San Marino: Ogura salta para a pole mesmo à última

Ai Ogura acabou na pole, após liderar o treino de qualificação nos primeiros momentos sobre Rodrigo e Vietti, com McPhee a cair de quarto a meio da sessão e a perder terreno, que foi ocupado por Migno, Riccardo Rossi e Fenati.

Logo a seguir, Tatsuki Suzuki veio concretizar a ameaça que tinha estado latente, colocando–se na pole provisória.

Mais atrás, Arenas tentava uma volta rápida de sétimo, mas falhou saindo da pista e mesmo do Top 10 a um minuto do final, quando outros como Rodrigo e Fenati ainda carregavam, e o Argentino tinha a pole com 1:42.419.

Porém, numa última volta que mais parecia uma corrida, Fernández ainda carregava e com a bandeira já de fora e um sprint entre ele, Rodrigo e Suzuki, foi Ogura que fez a pole com 1:42.403, colocando dois Japoneses a ladear um Argentino da fila da frente.

Moto3, Qualificação, Top 10