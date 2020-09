Moto3, 2020, San Marino: Fernandez mais rápido no Warm Up

O espanhol ficou no topo por quatro décimas na manhã de domingo à frente de Foggia e McPhee

Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo) superou o Warm Up matinal de Moto3 no Grande Prémio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini, fixando uma volta de 1:41.899, a volta mais rápida do fim-de-semana até agora.

Dennis Foggia (Honda Leopard) foi o segundo mais rápido, a 0,451 do espanhol, com John McPhee (Petronas Sprinta Racing) em terceiro, apesar de partir de 17º mais tarde.

É uma estreia na classe ligeira para o piloto japonês, uma vez que se juntou na primeira fila a Gabriel Rodrigo e Tatsuki Suzuki.

O vencedor do ano passado, Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) e o líder do Campeonato Albert Arenas (Pull&Bear Aspar Team Moto3) completaram o top 5, com os pilotos agora ansiosos pela próxima saída das Moto3 na corrida.

Moto3, Warm Up, Top 10:

1. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) – 1:41.899

2. Dennis Foggia (Corrida de Leopardo) +0,451

3. John McPhee (Petronas Sprinta Racing) +0,473

4. Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) +0,560

5. Albert Arenas (Pull&Bear Aspar Team Moto3) +0,606

6. Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46) +0,657

7. Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) +0,666

8. Darryn Binder (CIP Green Power) +0,667

9. Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse) +0,677

10. Sérgio Garcia (Estrella Galiza 0,0) +0,703