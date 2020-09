Moto3, 2020, San Marino: Darryn Binder da KTM para a Honda Petronas em 2021

Darryn Binder ganhou consistência na temporada de 2020, depois de muitos erros nos últimos anos e o facto não escapou à atenção da equipa Honda Petronas.

O talento e a velocidade do irmão do campeão mundial de Moto3 Brad, Darryn Binder são indiscutíveis. Mas até agora o sul-africano de 22 anos não tinha consistência, muitas vezes caindo na corrida quando seguia numa posição promissora.

Darryn Binder também já pilotou pela KTM Red Bull Ajo

Depois de dois sextos lugares nas duas últimas corridas do Campeonato do Mundo de Moto3 em Spielberg, Binder encontrou um novo emprego para 2021: muda-se da KTM para a Honda e da equipa Green Power CIP de Alain Bronec para a Petronas Sprinta. Possivelmente, porque John McPhee poderia ascender à classe de Moto2.

Darryn Binder estreou-se no Mundial de Moto3 no Qatar em 2015. Em 2018 alcançou o primeiro pódio na KTM Red Bull Ajo em Motegi com o 3º lugar, depois de quase vencer. Mas isso no Mundial foi apenas suficiente para o 17º lugar final. No ano passado, Darryn terminou em segundo na Argentina, mas na fase final voltou a ser apenas 22º na KTM CIP.

Esta temporada, Darryn Binder, que já alinhou em 90 Grandes Prémios até agora, melhorou a sua consistência, o que teve um efeito positivo imediato, com o 10º lugar atual na tabela do Mundial de Moto3.