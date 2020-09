Moto3, 2020, San Marino : Canet o mais rápido no warm up perante queda de Gardner

O rookie sensação bateu o australiano na sua última volta, com este último a sofrer uma enorme queda na Curva 11.

Aron Canet (Oceanica Aspar) deixou tarde para liderar a tabela do Warm Up de Moto2 no Grande Prémio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini. O 1:36.649 do estreante foi mais que suficiente para bater Remy Gardner (Onexox TKKR SAG) por 0,113, enquanto o homem da pole sofreu uma enorme chicotada nos últimos instantes do treino.

Felizmente, o australiano saiu ileso, com a confirmação posterior de que foi ao centro médico fazer um check-up, e o segundo da grelha e líder do Campeonato Luca Marini (SKY VR46) completou os três primeiros lugares na manhã de domingo.

Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) o piloto mais rápido na qualificação, que começa esta tarde do Pitlane, foi outro grande a cair na sessão de 20 minutos.

O seu companheiro de equipa Augusto Fernandez foi o 4º mais rápido no Warm Up, com o candidato ao título e piloto da casa Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) a completar um top 5 coberto por 0,201 segundos.

Moto2, Warm Up, Top 10:

1. Aron Canet (Oceanica Aspar Team Moto2) – 1:36.649

2. Remy Gardner (Onexox TKKR SAG Team) +0,113

3. Luca Marini (SKY Racing Team VR46) +0,125

4. Augusto Fernandez (EG 0,0 Marc VDS) +0,170

5. Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) +0,201

6. Marcel Schrötter (GP Liqui Moly Intact) +0,339

7. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) +0,351

8. Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) +0,437

9. Jake Dixon (Petronas Sprinta Racing) +0,439

10. Lorenzo Baldassarri (FlexBox HP 40) +0,460